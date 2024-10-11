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        Haberler Dünya Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor | Dış Haberler

        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor

        Başkanlık seçimine bir aydan az süre kalan ABD'de, eski ABD Başkanı Obama Demokratların adayı Harris için ilk kez sahalara indi. Pittsburgh'daki seçim mitingde konuşan Obama, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "çılgın" olarak nitelendirdi ve Trump'ın sadece egosunu ve parasını önemsediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 09:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:12
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        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
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        Eski ABD Başkanı Barack Obama, 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde desteklediği Başkan Yardımcısı Kamala Harris için ilk kez sahaya çıktı.

        Pittsburgh'daki seçim mitingde konuşan Obama, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "çılgın" olarak nitelendirdi ve eleştirdi.

        Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek isteyen Obama, Trump'ın sadece kendi egosunu ve parasını önemsediğini söyledi.

        Beyaz Saray'daki görev süresi 2017'de sona eren Obama, Demokratlar arasında hala popüler bir isim, bu yüzden mitingde Harris için oy istemesi önemli görülüyor.

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        Obama, destekçilerinden oluşan bir kalabalığa, "İnsanların neden işleri karıştırmak istediğini anlıyorum. Anlayamadığım şey, Donald Trump'ın sizin için iyi olacak şekilde her şeyi değiştireceğini düşünmesi." dedi.

        Harris'in orta sınıfta yetiştiğini ve Amerikan değerlerine inandığını vurguladı ve seçimin politika kadar karakter ve değerlerle ilgili olduğunu söyledi.

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        #Barack Obama
        #Donald Trump
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