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        Haberler BBC Dünya 'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı

        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı

        Netflix'in 'Emily in Paris' dizisi İtalya ile Fransa'yı karşı karşıya getirdi. Dizinin son bölümlerinde baş karakter Emily'nin Paris'ten Roma'ya taşınmasının ardından, gelecek sezonun da Roma'da geçmesi ihtimali Fransa'da hoş karşılanmadı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.10.2024 - 08:02 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:02
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        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
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        Netflix'in 'Emily in Paris' dizisi İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirdi. Dizinin son bölümlerinde baş karakter Emily’nin Paris'ten Roma'ya taşınmasının ardından, gelecek sezonun da Roma'da geçmesi ihtimali Fransa'da hoş karşılanmadı.

        Meseleye bizzat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron müdahil oldu ve Emily’nin tekrar Paris’e dönmesi için “sıkı mücadele edeceklerini” söyledi. Macron’a yanıt Roma Belediye Başkanı’ndan geldi: “Emily, Roma’da çok iyi.”

        Chicago’lu Emily Cooper’ın (Lily Collins) lüks bir pazarlama ajansında çalışmak için taşındığı Paris’teki maceralarını anlatan dizi 2020’den beri yayında.

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        Dizinin 4. sezonu iki parça halinde geçen Ağustos ve Eylül’de çıktığında takipçileri Emily’yi Paris’ten Roma’ya taşınırken gördü. Netflix 5. sezonun da çekileceğini duyurunca Emily’nin yeni maceralarının Roma’da geçebileceği konuşulmaya başladı.

        “Emily nerede yaşamalı?” tartışması, Fransa Cumhurbaşkanı’nın çıkışıyla dizi sektörü ve hayran sohbetlerinden siyaset alanına taşındı.

        Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli sinema dergisi Variety’de dün yayımlanan söyleşisinde diziyi İtalya’ya kaptırmaya niyetli olmadığını ilan etti.

        Derginin, “Emily in Paris beşinci sezonu için Roma'ya taşınıyor. Emily'yi Paris'e nasıl geri getirirsiniz?” diye sorması üzerine Macron, “Sıkı mücadele edeceğiz. Paris'te kalmalarını isteyeceğiz! Roma’da geçen bir 'Emily in Paris' mantıklı değil” dedi.

        Macron’un bu çıkışı haberlere konu olunca İtalya tarafından da karşı atak geldi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri sosyal medyada yayımladığı mesajda “Sevgili Emmanuel Macron, endişelenme: Emily Roma'da çok iyi. Üstelik kalbe söz geçirilmez: Bırakalım kendisi seçsin” diye karşılık verdi.

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        Gualtieri ardından, Hollywood Reporter dergisinin İtalyanca edisyonuna bu konuda bir söyleşi de verdi ve Macron’a “Netflix'in yapım planlarına müdahale edemezsiniz” diye seslendi.

        Roma Belediye Başkanı, “Macron’un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu? Şaka yaptığını düşünmek, ya da en azından ummak istiyorum” dedi ve “Örneğin Ukrayna ve Orta Doğu'da savaşlar var, Amerika'yı vuran ve iklim değişikliğiyle bağlantısı olan korkunç bir kasırga var ve muhtemelen Macron için Emily'den daha önemli olan Avrupa meseleleri var" diye devam etti.

        “Emily in Paris” dizisi ilk çıktığında Fransa’da, gerçekçi olmayan, aşırı steril ve ışıltılı bir Paris yansıttığı, klişe Fransız imajını güçlendirdiği için eleştiriler de almıştı.

        Ancak Paris'te “Emily turları” gibi etkinlikler hızla yayılmaya başlamış; ürün yerleştirme uygulaması, örtülü lüks marka atıfları, karakterlerin giydiği kıyafetlerin listeleri gibi unsurlar diziye hem imaj hem ekonomik boyutlu bir etki gücü sağladı.

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        Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi (CNC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre turistlerin yaklaşık yüzde 38'i Paris'i ziyaret etme nedenleri arasında bu diziyi de sayıyor.

        “Emily in Paris”in maddi-manevi etkisinin göstergelerinden biri de Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte’in de dizide rol almasıydı.

        Brigitte Macron’un 4. sezonda birkaç dakika yer almasıyla ilgili olarak eşi Cumhurbaşkanı Macron Variety dergisine şunları söyledi:

        “Çok gurur duydum, o da çok mutlu oldu. Sadece birkaç dakika sürdü ama bence onun için çok güzel bir andı. Fransa'nın imajı için de iyi olduğunu düşünüyorum. 'Emily in Paris' ülkenin cazibesi açısından muazzam olumlu.”

        Macron, kendisinin de dizide rol alması talebi olup olmadığı sorusuna ise “Ben Brigitte'ten daha az çekiciyim!” diye yanıt verdi.

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