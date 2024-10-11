Bursa'da olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan Süvarioğulları (29), iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'yi (26) evine tüfekle giderek tehdit etti.

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM" DHA'da yer alan habere göre Süvarioğulları ardından Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya (28) sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı.

"YAKMADAN ÖNCE TADINA BAKMAK İSTİYORUM" REKLAM Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin, "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi.