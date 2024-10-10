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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tekin Usta yüzde 100 keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı - İş-Yaşam Haberleri

        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı

        Keçi sütüyle üretildiği iddia edilen Tekin Usta dondurmalarında; yapılan denetimler sonucunda keçi sütü tespit edilemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:05
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        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıda sitesinde yayımladığı (https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/) sonuçlar son günlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasına girdi.

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        Sitede yer alan listelerde özellikle Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi çok konuşuldu. Pek çok et ürününde beklenmedik şekilde sakatat, kanatlı gıdalar... vs. tespit edilirken bazı zeytinyağı üreticilerinin de ürünlerinde tohum yağı da kullandığı ortaya çıktı.

        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı

        Ancak listede tespit edilen kadar tespit edilemeyen bazı ürünler de dikkat çekti. Bunlardan en ilginci müşterilerine keçi sütlü dondurma sunduğunu iddia eden Tekin Usta'da yaşandı.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda Kasapkara Dondurma şirketinin Kahramanmaraş'ta ürettiği Tekin Usta markalı 'yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmada' inek sütü tespit edildi. Ancak tüketiciye verilen bilginin aksine dondurmada keçi sütüne rastlanamadı.

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