Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'un Gazze için çabalarını takdirle takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Gazze'ye insani yardımların sağlanması ve İsrail üzerinde gerekli baskı yaratılması için çalışacağız. Bu soykırım tüm insanlığın utancıdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

        "Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi güçlendiriyoruz. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu ele aldık. Etkin mücadeleye beraber devam edeceğiz.

        Arnavutluk'un barış çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere İsrail mezalimi, görüşmemizin önemli konularından biriydi. Netanyahu'nun küresel düzeni tehdit eden saldırganlığını konuştuk. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların sağlanması ve İsrail üzerinde gerekli baskı yaratılması için çalışacağız. Bu soykırım tüm insanlığın utancıdır.

        REKLAM

        Tüm Arnavut dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum ve değişik alanlarda attığımız ve atacağımız adımların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        "Askeri alanda büyük işbirliğine vardık"

        Daha sonra sözü alan Arnavutluk Başbakanı Rama, şunları söyledi:

        "Ne zaman biz bir araya gelirsek kendisi tekrar vurgular ki, Türkiye ve Arnavutluk arasında ekonomik olarak potansiyelimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Varmak istediğimiz 2 milyar avro hedefini tutturacağız. Türk vatandaşlarının Arnavutluk ziyaretinde yılın ilk 8 ayında yüzde 85 artış var. Bu sayı daha da artacak. En hızlı şekilde hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

        Birçok mutabakata vardık ve işbirlikleri imzaladık. Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma vardı ki o da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir kampüs açmasıydı. Özellikle yüksek lisans bölümleri için.

        Askeri alanda büyük bir işbirliğine vardık. Türkiye'nin bu alanda ciddi bir üretimi var.

        Ukrayna'daki Rus saldırganlığının karşısındayız. Herkes de bu saldırganlığın karşısında olmalı."

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?