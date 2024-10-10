Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi güçlendiriyoruz. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu ele aldık. Etkin mücadeleye beraber devam edeceğiz.

Arnavutluk'un barış çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere İsrail mezalimi, görüşmemizin önemli konularından biriydi. Netanyahu'nun küresel düzeni tehdit eden saldırganlığını konuştuk. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların sağlanması ve İsrail üzerinde gerekli baskı yaratılması için çalışacağız. Bu soykırım tüm insanlığın utancıdır.

"Ne zaman biz bir araya gelirsek kendisi tekrar vurgular ki, Türkiye ve Arnavutluk arasında ekonomik olarak potansiyelimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Varmak istediğimiz 2 milyar avro hedefini tutturacağız. Türk vatandaşlarının Arnavutluk ziyaretinde yılın ilk 8 ayında yüzde 85 artış var. Bu sayı daha da artacak. En hızlı şekilde hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

Daha sonra sözü alan Arnavutluk Başbakanı Rama, şunları söyledi:

Tüm Arnavut dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum ve değişik alanlarda attığımız ve atacağımız adımların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Birçok mutabakata vardık ve işbirlikleri imzaladık. Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma vardı ki o da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir kampüs açmasıydı. Özellikle yüksek lisans bölümleri için.

Askeri alanda büyük bir işbirliğine vardık. Türkiye'nin bu alanda ciddi bir üretimi var.

Ukrayna'daki Rus saldırganlığının karşısındayız. Herkes de bu saldırganlığın karşısında olmalı."

Ayrıntılar geliyor...