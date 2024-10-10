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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet! | Son dakika haberleri

        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!

        İstanbul'da, Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde, 42 yaşındaki Erhan Önala, 37 yaşındaki eşi Berivan Önala'yı vurduktan sonra silahını kendisine yöneltti. Karı koca olay yerinde hayatını kaybederken, Erhan Önala'nın uyuşturucu kullanmaktan 22 suç kaydının olduğu öğrenildi

        Giriş: 10.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:54
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        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
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        İstanbul'da, kan donduran olay, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay saatinde, "Adam kadını ve kendini vurdu, yerde yatarlar" diye polise ihbar geldi.

        EŞİNİ VURUP SİLAHI KENDİSİNE YÖNELTTİ

        Bu ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Bahçede ağaçlık alana giden polis ekipleri, yerde bir kadın ve erkeği cansız halde buldu. Yapılan ilk incelemede erkeğin, kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği belirlendi. Şüphelinin yanında olayda kullandığı 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 3 adet 9 mm kovan tespit edildi.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Yapılan incelemede katil zanlısının 42 yaşındaki Erhan Önala, öldürülen kadının da 37 yaşındaki eşi Berivan Önala olduğu tespit edildi. Çiftin, 2005 yılında evlendikleri ve iki çocukları olduğu öğrenildi.

        UYUŞTURUCU KAYDI ÇIKTI

        Yapılan incelemede katil zanlısı Erhan Önala’nın, inşaatlarda işçi olarak çalıştığı ve 22 adet uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı çıktı. Araştırmada aralarında güncel herhangi bir tedbir/uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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        #istanbul
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