Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!

İstanbul'da, kan donduran olay, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay saatinde, "Adam kadını ve kendini vurdu, yerde yatarlar" diye polise ihbar geldi.

Bu ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Bahçede ağaçlık alana giden polis ekipleri, yerde bir kadın ve erkeği cansız halde buldu. Yapılan ilk incelemede erkeğin, kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği belirlendi. Şüphelinin yanında olayda kullandığı 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 3 adet 9 mm kovan tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede katil zanlısının 42 yaşındaki Erhan Önala, öldürülen kadının da 37 yaşındaki eşi Berivan Önala olduğu tespit edildi. Çiftin, 2005 yılında evlendikleri ve iki çocukları olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemede katil zanlısı Erhan Önala’nın, inşaatlarda işçi olarak çalıştığı ve 22 adet uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı çıktı. Araştırmada aralarında güncel herhangi bir tedbir/uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.