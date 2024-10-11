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        Haberler Gündem Güncel Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 aylık bebek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:15
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        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
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        Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş (60) ile eşi Çiğdem Karakuş (53), bir süre önce Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i (30) ziyarete geldi.

        Ziyarette Çetin Karakuş'un doğum günü kutlanırken, 6aylık torunları Aras Meriç gece rahatsızlanınca Çetin Karakuş, eşi ve kızı ile bebeği hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı.

        Çorlu'nun İstanbul yolu üzerinde Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş'un kullandığı otomobile, Faruk A'nın kullandığı otomobil yandan çarptı.

        50 METRE SÜRÜKLENDİ

        Çarpmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç hayatını kaybettiği belirlendi.

        ARAS BEBEĞİN DURUMU AĞIR

        Çetin Karakuş, özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çetin Karakuş da hastanede hayatını kaybetti.

        Aras Meriç bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tedavisinin ardından sürücü Faruk A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Evli çift ile kızlarından geriye dün doğum günü olan Çetin Karakuş'un doğum günü kutlamasından kalan fotoğraflar kaldı.

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        #tekirdağ çorlu
        #trafik kazası
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