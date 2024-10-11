Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı

Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş (60) ile eşi Çiğdem Karakuş (53), bir süre önce Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i (30) ziyarete geldi.

Ziyarette Çetin Karakuş'un doğum günü kutlanırken, 6aylık torunları Aras Meriç gece rahatsızlanınca Çetin Karakuş, eşi ve kızı ile bebeği hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı.

Çorlu'nun İstanbul yolu üzerinde Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş'un kullandığı otomobile, Faruk A'nın kullandığı otomobil yandan çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ Çarpmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAS BEBEĞİN DURUMU AĞIR Çetin Karakuş, özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çetin Karakuş da hastanede hayatını kaybetti. Aras Meriç bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.