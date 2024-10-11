Tesla’nın “We, Robot” etkinliğinde geleceğin teknolojileri tanıtıldı

Yapay zeka, otonom ve bağlantılı araçlar, robot köpekler, akıllı evler ve şehirler... Teknoloji dünyası geliştikçe insanların günlük hayat akışı da birçok farklı yenilikle değişmeye devam ediyor. Cebimizdeki telefonlarla hemen her şeyi kontrol edebildiğimiz bugünü 30 yıl öncesinde tahmin etmek bile zorken, bilim kurgu filmlerinde görüp 'yok artık' dediğimiz yenilikler bugün tanıtılır oldu.

Teknoloji dünyasının öncülerinden Tesla da, otonom teknolojileri, elektrikli minibüsünü ve insanların yapabildiği birçok işi yapabilecek yeni robotunu görücüye çıkarttığı bir etkinlik düzenledi.

10 Ekim 2024’te Los Angeles’taki Warner Bros. Stüdyoları’nda gerçekleştirilen “We, Robot” etkinliği ile marka dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. CEO Elon Musk’ın liderliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, Tesla’nın geleceğe yönelik vizyonu ve yenilikçi teknolojileri tanıtıldı. Cybercab, Robovan ve Optimus gibi çığır açan projeler, Tesla’nın teknoloji dünyasında nasıl bir devrim yaratmayı hedeflediğini gözler önüne serdi. Etkinlikte konuşan CEO Elon Musk, Tesla’nın yeni otonom araçları ve diğer yenilikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte bu etkinlikte tanıtılan yenilikler ve Elon Musk’ın geleceğe dair öngörüleri…

REKLAM CYBERCAB, GELECEĞİN ROBOTAKSİSİ Etkinliğin en çok dikkat çeken tanıtımlarından biri, Tesla’nın yeni robotaksi modeli Cybercab oldu. Cybercab, tamamen otonom sürüş yeteneklerine sahip ve özel bir uygulama üzerinden çağrılabiliyor. Yolculuk sırasında klima ayarları ve müzik kontrolü gibi özellikler de bu uygulama üzerinden yönetilebiliyor. Aracın küçük yapısı ve yenilikçi tasarımı dikkatleri üzerine çekerken kapıları süper spor otomobillerde görmeye alıştığımız bir şekilde yukarıya doğru açılıyor ve araç yalnızca iki yolcu kapasitesine sahip küçük bir kabine sahip. İlginç bir diğer özellik ise şarj kablosunun olmaması.

Cybercab, kablosuz veya endüktif şarj teknolojisi sayesinde, şarj pedine yerleştirildiğinde manyetik alan oluşturarak enerji aktarımı sağlıyor. Tamamen otonom olarak tasarlanan Cybercab, direksiyon veya pedal içermiyor. Bu özellik, aracı daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getiriyor Elon Musk, Cybercab’in şehir içi ulaşımda devrim yaratacağını ve Tesla’nın bu alandaki liderliğini pekiştireceğini belirtti. ROBOVAN: TİCARİ TAŞIMACILIKTA YENİ DÖNEM Tesla’nın tanıttığı bir diğer yenilik ise Robovan oldu. Robovan, ticari taşımacılık için tasarlanmış otonom bir araç. Bu araç, büyük yükleri taşımak için optimize edilmiş ve yine tamamen otonom sürüş yeteneklerine sahip. Robovan, ticari taşımacılık için tasarlanmış tamamen otonom bir araç olarak tanıtıldı. Bu araç, büyük yükleri taşımak için optimize edilmiş olup, hem yolcu hem de yük taşımacılığı için kullanılabiliyor. Robovan, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerde taşımacılık çözümlerine katkı sunmayı hedefliyor. Taşıma maliyetlerinin düşük olacağı vurgulanan Robovan’in mil başına 5-10 cent maliyetle çalışabileceği öngörülüyor. 20 kişiye kadar yolcu taşıyabilen bu elektrikli minibüs, geniş iç mekanı ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla dikkat çekiyor. Konuşmasında Elon Musk, özellikle Robovan’in lojistik sektöründe verimliliği artıracağına ve maliyetleri düşüreceğine vurguda bulundu.

OPTIMUS: İNSANSI ROBOTUN YENİ VERSİYONU Etkinlikte tanıtılan bir diğer önemli yenilik ise Tesla’nın insansı robotu Optimus’un yeni versiyonu oldu. Optimus, gelişmiş yapay zeka ve robotik teknolojilerle donatılmış olup, çeşitli endüstriyel ve ev içi görevleri yerine getirebilecek kapasitede. Optimus, barmenlik, bebek bakımı, evcil hayvan bakımı gibi işleri yapabileceği belirtiliyor. Musk, Optimus’un gelecekte insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bir yardımcı olacağını ifade etti. TESLA’NIN GELECEK VİZYONU Elon Musk, etkinlikte yaptığı konuşmada Tesla’nın gelecekteki vizyonunu da paylaştı. Musk, otonom araçlar ve yapay zeka teknolojilerinin, insanların yaşam kalitesini artıracağını ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratacağını belirtti. Ayrıca, Tesla’nın bu teknolojileri daha erişilebilir hale getirmek için çalıştığını ve bu alanda lider olmayı hedeflediğini söyledi.