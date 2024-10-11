Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu müteahhit Ali Serdar Kazancı hakkında dava açılmıştı.

TUTUKSUZ YARGILANDI DURUŞMAYA KATILMADI

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık, müteahhit Ali Serdar Kazancı ise duruşmaya katılmadı.

CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

AA'da yer alan habere göre duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.