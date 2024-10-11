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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri: 6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül! | Son dakika haberleri

        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!

        Türkiye'yi gözyaşına boğan ve yüreklerimizi kavuran, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan müteahhit Ali Serdar Kazancı, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 08:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:06
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        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
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        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu müteahhit Ali Serdar Kazancı hakkında dava açılmıştı.

        TUTUKSUZ YARGILANDI DURUŞMAYA KATILMADI

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık, müteahhit Ali Serdar Kazancı ise duruşmaya katılmadı.

        CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

        AA'da yer alan habere göre duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.

        13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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