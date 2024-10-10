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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Taklit-tağşiş yapılan gıdalar sitesi güncellendi, Köfteci Yusuf da listeye eklendi - İş-Yaşam Haberleri

        Taklit-tağşiş yapılan gıdalar sitesi güncellendi, Köfteci Yusuf da listeye eklendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:33
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        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi.

        Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi.

        Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

        KÖFTECİ YUSUF'UN İKİ İŞLETMESİ LİSTEDE

        Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.

        İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

        ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

        Bakanlığın listeyi güncellemesinden dakikalar önce Köfteci Yusuf'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise ürünlerde domuz eti kullanılmadığı, ürünlerden numune alma işlemleri sırasında yapılan birçok teknik hatanın analiz sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırdığı ifade edilmişti. Açıklamada, "Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12 bin personel istihdam eden şirketimizde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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