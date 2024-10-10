Taklit-tağşiş yapılan gıdalar sitesi güncellendi, Köfteci Yusuf da listeye eklendi

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

KÖFTECİ YUSUF'UN İKİ İŞLETMESİ LİSTEDE

Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.