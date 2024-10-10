Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında çok merak edilen sorularla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, incelenen HTS kayıtlarının alan daraltmasıyla ilgili önemli bilgiler elde edildi.

SALİM İLE NEVZAT NEREDE YAN YANA GELDİ? Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar üç kez ifade verdi. Her ifadesinde Salim ile buluşmasını ve Narin’in cansız bedenini aldığını ileri sürdüğü noktaları farklı olarak anlattı. Bunun için yapılan HTS alan daraltma çalışmalarında jandarma birimi çok önemli bir veriye ulaştı. Yapılan ilk çalışmalarda Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonları 15.21 ile 15.46 saatleri arasında birbirleriyle uyumlu çıktı. Bu uyumla ilgili de alan daraltması yapıldı. REKLAM TAŞLI YOLDA YAN YANA GELMİŞLER O saatler arasında yapılan alan daraltmasında da amca Salim ile Bahtiyar’ın cep telefonlarının 15.28 ile 15.46 arasındaki saatlerde yan yana geldiği tespit edildi. Bununla ilgili yapılan ilk çalışmalarda da sinyalin geldiği noktanın da okul civarındaki taşlı yolda olduğu bilgisine ulaşıldı. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebildiği de belirtiliyor.

Nevzat Bahtiyar DİĞER ALAN DARALTMASI BEKLENİYOR Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Salim Güran, Hediye Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın cep telefonu kayıtlarının olay bölgesinde olduğu belirtiliyor. Ancak, Yüksel Güran, Hediye Güran ve Salim Güran’ın evleri birbirine yakın olduğu için aynı bölgeden sinyal verdikleri belirlendi. Jandarma bunun için de önemli bir çalışma başlattı. Jandarma o bölgedeki elde edilen HTS kayıtları içinde alan daraltması çalışmasına başladı. Bu çalışmaya göre, Salim Güran’ın cep telefonunun kimlerin cep telefonları ile yan yana geldiği tespit edilecek. Bu da cinayet esnasında kimlerin olay noktasında olabileceğini ortaya çıkartacak. HALILAR TEMİZLİK YAPILDI MI? Habertürk’ün ilk kez duyurduğu Arif Güran’ın evindeki halıların incelemeye alındığı haberinin ardından da birçok haber yapıldı. Yapılan haberlerde olaydan hemen sonra halıların yıkandığına dair bilgiler yer aldı. Merak edilen bu konuyla ilgili de Habertürk önemli bilgilere ulaştı. REKLAM HALILAR YIKANMAMIŞ Ulaşılan bilgilere göre, Yüksel Güran’ın evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, Arif Güran’ın evindeki halıların 27 Ağustos günü jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alındığı belirlendi. Alınan halıların evde katlanmış ve yıkandığına dair bir bulgunun olmadığı öğrenildi.