Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Bu skandal, kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken çıkan listenin içerisinde bulunan 0.1 LOD miktarı ise kafaları karıştırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları analizde LOD yüzde 0,1 oranında domuz eti tespitine "K. Yusuf analizde yüzde 0.1 oranında domuz eti çıkmış. 1000 kg da 1 kg domuz eti demek. 1 kg dan mı kar edecek, niye koysun?" yorumunda bulundu.

PEKİ NEDİR BU LOD?

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, LOD (Limit of Detection) 0.1 değerinin tespit limitini ifade ettiğini söyledi. Yani o değerin altında olduğu vakit ürünün içindeki farklı madde tespit edilemiyor. Sadece içerisinde böyle bir maddenin yani domuz etinin olduğunu tespit ediyor fakat içerisinde ne kadar domuz eti olduğuna dair bir bilgi vermiyor.

Domuz etinin bulaşma ihtimalinin olup olmadığını sorduğumuzda ise Saner şunları söyledi:

“Bu tavuk olmuş olsa farklı. Tavuklu bıçakla kesmiştir ya da başka bir şeyden bulaşmıştır. O zaman burada çok cüzi miktarda vardır önemli değil. Ama domuzda öyle değil. Teorik olarak o mutfağın içerisinde domuz yok zaten. Bulaşma olmaması lazım. Fakat bu firmanın sahtekârlık yaptığını göstermez. Bu firmada başa bir yerden et alıyorsa belki onun et aldığı yerde böyle bir olay oldu. Ama et aldığı yer kendine ait bir işletme ise o zaman firmayı suçlayabilirsiniz."