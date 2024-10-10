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        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu

        Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ediyor. Kıyıda arama kurtarma köpekleri, dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, genç kıza ait olduğu değerlendirilen bir başörtüsü buldu. Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunan başörtüsü, yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bulunan başörtüsünün Rojin'e ait olduğunun ailesi tarafından doğrulandığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:40
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        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 13'üncü günde de devam ediyor.

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        REOJİN'E AİT BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin'e ait olduğu ailesi tarafından da doğrulanan başörtüsünün bulunduğunu duyurdu.

        Sahilde bulunan başörtü yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.

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        Bakan Yerlikaya arama çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Eylül'de Van'daki KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." bilgisini verdi.

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        Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünce farklı birimlerden özel ekipler kurulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığına gönderilmiştir."

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        Dip taraması için Çanakkale'den sonar cihazı getirildiğini ve çalışmalara başlandığını aktaran Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazıyla 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapıldığını bildirdi.

        Yerlikaya, müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanlarının 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esasıyla incelendiğini kaydetti.

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        NE OLMUŞTU?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

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        CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNMUŞTU

        Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

        Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

        Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon da incelenmek üzere polise teslim edildi.

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        Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 13'üncü gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada da polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı aramalara; polis helikopteri de destek veriyor.

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        YURTTAN AYRILDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Rojin'in kaçma ya da kaçırılma ihtimalini de değerlendiren ekipler, kentteki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtları taranırken, Rojin'in 27 Eylül akşamı saat 18.30 sıralarında kaldığı yurttan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İskele ve Bardakçı Mahallesi sahil kesiminde yoğunlaşan arama çalışmaları sürerken, Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HADAK) gönüllü ekipleri de sahil bandındaki metruk yapı, sazlık alanlar ve evlerin bahçelerini detaylı arıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.

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        Genç kızın ailesinin de umutlu bekleyişi sürüyor.

        #van
        #rojin kabaiş
        #Ali Yerlikaya
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