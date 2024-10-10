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        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!

        İstanbul Fatih'te cenaze töreninde tabuttan gelen ses sonrası yaşadığı anlaşılan ve hastaneye götürülen Halit Bayşu, tüm çabalara karşın hayatını kaybetmişti. Bugün ise Bayşu için ikinci kez cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan Bayşu hastaneye kaldırılırken nabzının attığı EKG görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:07
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        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
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        Fatih'te cenaze namazı sırasında tabuttan gelen sesler üzerine yaşadığı anlaşılan ve hastaneye götürüldükten sonra hayatını kaybettiği belirlenen 80 yaşındaki Halit Bayşu için ikinci kez cenaze töreni düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre Fatih'te, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu'nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'daki Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi.

        Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu'nun hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Bayşu bugün kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        "TABUTA VURUYORDU"

        Bayşu'nun kızı, "Sesi ben duydum. Hem ayak ucundan hem baş ucundan vuruyordu tabuta. Çıldırdım orada. İnanmadılar bana. Buraya geldim babamın yaşadığını söyledim ses geldiğini söyledim. Hocaya gittim söyledim. Herkes duyunca şok oldu. Açın diye vuruyordu. Karnı da nefes alıyordu. Kalp ritimleri kağıda çıktı. Nabız da atıyordu" dedi.

        "KİMSE İNANMADI"

        Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu, “Babam Kozlu gasilhaneye götürüldü ve yıkatıldı. Ben buraya geldiğimde burada herkes babamın yaşadığını, tabuttan sesler geldiğini söyledi. Kimse inanmadı. Ben de inanamadım. Ambulans geldi, cihaza taktı. Cihaza takıldıktan sonra babamın yaşadığına dair cep telefonuyla da görüntülediler. Apar topar hastaneye götürüldü. Onunla alakalı bir hiçbir şey bilmiyorum. Sadece acımı yaşadım. Ambulanstaki arkadaşlar hayatlarında ilk defa böyle bir şey gördüklerini söyledi. Kim bilir kaç tane Halit Bayşu'yu diri diri mezara gömüyorlar. Hayatımızın sonuna kadar ibretlik bir durum. Filmlerde izlerdik ama şu an biz canlı canlı bu durumu görüyoruz" dedi.

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        NABZININ ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Fatih'te cenaze namazı sırasında yaşadığı ortaya çıkan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Bayşu hastaneye kaldırılırken nabzının attığı EKG görüntüleri ortaya çıktı.

        Fatih'te, dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu'nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi. Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Yaşadığı belirlenen Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bayşu bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        EKG CİHAZININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan Bayşu’nun nabzının atıp atmadığını tespit etmek için sağlık ekiplerinin bağladığı EKG cihazında Bayşu’nun nabzının attığı görüldü.

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