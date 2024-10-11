Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Coğrafi işaretli İskilip dolması, 12 saatte pişirilip YÖREX'te ikram edildi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Çorum'un coğrafi işaret tescilli İskilip dolması, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), kazanlarla sabaha kadar pişirilip, katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretli İskilip dolması, 12 saatte pişirilip YÖREX'te ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Çorum'un coğrafi işaret tescilli İskilip dolması, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), kazanlarla sabaha kadar pişirilip, katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen fuar, 72 kentin yöresel lezzetlerini, ürünlerini tanıtıyor.

        Fuarda Çorum standında geçmişi Osmanlı mutfağına dayanan coğrafi işaret tescilli İskilip dolması yapıldı. "Ca dolması" olarak da bilinen geleneksel yemek için hazırlıklar "dolmacı" adı verilen aşçılar tarafından akşamdan başladı. Dolma için pirinç ıslatılıp, uzun bir süre kaynatıldıktan sonra "ca" denilen özel torbaya konuldu.

        Büyük bir kazana ise önce etler, üzerine de pilavla dolu torba yerleştirildi. Kazanın kapağı kapatılıp bir tek buhar deliği bırakılarak etrafı hamurlandı ve kısık ateşte 12 saatte pişirildi.

        Çorum'da düğünlerin özel yemeği olarak bilinen İskilip dolması, YÖREX'te katılımcılara ikram edildi.

        - Pirinçler bez torbada pişiriliyor

        Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, AA muhabirine, Çorum'un lezzetlerini, el emeği, göz nuru ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara katıldıklarını söyledi.

        Fuarda özellikle İskilip ilçesinden adını alan İskilip dolmasını tattırmak için özel bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Nayman, "İskilip dolması, 2008'de coğrafi işaret belgesini alan bir yemeğimiz. Hazırlanması oldukça meşakkatli ama tadı da oldukça lezzetli. Pilavı etin buharıyla pişiriliyor." dedi.

        İskilip dolmacısı Ömer Pütün de dolmanın, Çorum'da düğünlerde, mevlitlerde, bayramlarda, özel günlerde hazırlanan geleneksel bir yemek olduğunu belirtti.

        Çorum'un sınırlarını aşması için dolmayı YÖREX'te tanıttıklarını anlatan Pütün, şunları söyledi:

        "Çorum'un yöresel yemeği, geçmişi Osmanlı dönemine dayanıyor. Dolma için buhara dayanıklı pirinç kullanıyoruz. Pirinçleri 'ca' adındaki bez torbalara koyuyoruz, altına da kemikli dana eti, tereyağı, soğan, karabiber, tuz ilave edip, kazanın kapağını kapatıyoruz. Meşe odununda 12 saatte pişiriyoruz. Dünyanın en uzun pişen yemeği. Bizim geleneklerimizi, kültürümüzü, örfümüzü yansıtıyor."

        Pütün, dolmayı, "sirke salatası" ile servis ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        53 yılın en sıcak 8 ayında, 900 ekstrem doğa olayı yaşandı
        53 yılın en sıcak 8 ayında, 900 ekstrem doğa olayı yaşandı
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Evcilik" filmi...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Evcilik" filmi...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Savrulan Zaman"...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Savrulan Zaman"...
        Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı
        Hull Cityli Abdülkadir Ömür, Premier Lig'de forma giymeyi hedefliyor:
        Hull Cityli Abdülkadir Ömür, Premier Lig'de forma giymeyi hedefliyor: