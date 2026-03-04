Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        WTA 125 Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı

        Antalya'da Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisi ikinci hafta maçlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 23:31 Güncelleme:
        WTA, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğiyle düzenlenen turnuvada milli sporculardan İpek Öz, Ukrayna'dan Katarina Zavatska'yı 6-0, 6-1 yenerek teklerde ikinci tura yükseldi.

        İpek Öz, yarın ikinci turda Polonyalı Katarzyna Kawa ile karşılaşacak.


        Milli sporcular Berfu Cengiz ve İpek Öz ikilisi, çiftlerde Japonya'dan Moyuka Uchijima ile İtalya'dan Lucia Bronzetti ikilisini 6-3, 6-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

        Berfu Cengiz ve İpek Öz, çeyrek finalde yarın Rus Maria Kozyreva ile Belaruslu Iryna Shymanovich çiftiyle karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

