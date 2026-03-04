WTA 125 Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı

Antalya'da Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisi ikinci hafta maçlarıyla başladı.



WTA, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğiyle düzenlenen turnuvada milli sporculardan İpek Öz, Ukrayna'dan Katarina Zavatska'yı 6-0, 6-1 yenerek teklerde ikinci tura yükseldi.



İpek Öz, yarın ikinci turda Polonyalı Katarzyna Kawa ile karşılaşacak.





Milli sporcular Berfu Cengiz ve İpek Öz ikilisi, çiftlerde Japonya'dan Moyuka Uchijima ile İtalya'dan Lucia Bronzetti ikilisini 6-3, 6-0 yenerek çeyrek finale çıktı.



Berfu Cengiz ve İpek Öz, çeyrek finalde yarın Rus Maria Kozyreva ile Belaruslu Iryna Shymanovich çiftiyle karşı karşıya gelecek.



