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        Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 17,5 milyon doları aştı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 9 ayında 17 milyon 549 bin 948 dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:28
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        Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 17,5 milyon doları aştı
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 9 ayında 17 milyon 549 bin 948 dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yaban mersini, kivi, ejder meyvesi, avokado, mango gibi tropikal meyvelerinin ihracatı, son 4 yılda artarak devam ediyor.

        2020'de 7 milyon 355 bin 808 dolarlık tropikal meyve ihracatı, 2021'de 14 milyon 619 bin 540 dolara, 2022'de 18 milyon 445 bin 152 dolara, geçen yıl da 24 milyon 612 bin 795 dolara ulaştı.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 17 milyon 430 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 0,69'luk artışla 17 milyon 549 bin 948 dolar olarak gerçekleşti.

        Tropikal meyve üretiminde ve ihracatında önemli paya sahip Batı Akdeniz'de ihracat da son 4 yılda arttı. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in 2020'de 1 milyon 86 bin dolar olan ihracat rakamı, 2021'de 2 milyon 172 bin dolar, 2022'de 3 milyon 202 bin dolar, geçen yıl ise 5 milyon 93 bin dolara ulaştı.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyon 662 bin dolarlık ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yıl aynı dönemde yüzde 27,79'luk artışla 4 milyon 680 bin dolarlık satış gerçekleşti.

        - Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyon dolardan 5 milyon dolara çıktı

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgede hobi amaçlı başlayan tropikal meyve üretiminin, son yıllarda ticari ürün haline geldiğini söyledi.

        Özellikle Antalya'nın yaban mersini, avokado, kivi, ejder meyvesi, çarkıfelek, ananas, mango gibi meyve üretiminin arttığını dile getiren Çavuşoğlu, artışların ihracata da yansıdığını kaydetti.

        Türkiye'deki tropikal meyve üretiminin yüzde 75'inin Batı Akdeniz'de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tropikal meyvede ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini bölgemiz gerçekleştiriyor. Bu açıdan bölgemiz önemli bir potansiyele sahip. İhracatta özellikle yaban mersini, ejder meyvesi ve avokado ön planda." dedi.

        Çavuşoğlu, tropikal meyvelerin katma değerinin yüksek olduğunu ve bu açıdan üreticisini memnun ettiğini kaydetti.

        Üreticilere coğrafi konuma ve iklim şartlarına uygun üretim yapmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Planlı hareket edilirse tropikal meyvede önümüz açık. 4 yıl önce 1 milyon dolar gibi ihracatları konuşurken şu anda 5 milyon dolarlara geldik. Hemen hemen her sene yüzde 50 civarında bir artışımız söz konusu. Geçen yılı 5 milyon doların üzerinde bir rakamla kapattık, bu sene de 7,5-8 milyon dolara ulaşırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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