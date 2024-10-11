Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı 17,5 milyon doları aştı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılın 9 ayında 17 milyon 549 bin 948 dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yaban mersini, kivi, ejder meyvesi, avokado, mango gibi tropikal meyvelerinin ihracatı, son 4 yılda artarak devam ediyor.

2020'de 7 milyon 355 bin 808 dolarlık tropikal meyve ihracatı, 2021'de 14 milyon 619 bin 540 dolara, 2022'de 18 milyon 445 bin 152 dolara, geçen yıl da 24 milyon 612 bin 795 dolara ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 17 milyon 430 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 0,69'luk artışla 17 milyon 549 bin 948 dolar olarak gerçekleşti.

Tropikal meyve üretiminde ve ihracatında önemli paya sahip Batı Akdeniz'de ihracat da son 4 yılda arttı. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in 2020'de 1 milyon 86 bin dolar olan ihracat rakamı, 2021'de 2 milyon 172 bin dolar, 2022'de 3 milyon 202 bin dolar, geçen yıl ise 5 milyon 93 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyon 662 bin dolarlık ihracatın yapıldığı bölgeden, bu yıl aynı dönemde yüzde 27,79'luk artışla 4 milyon 680 bin dolarlık satış gerçekleşti.