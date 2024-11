Kayıp çift, 'Sesimi duyan var mı' anonsuyla gece karda donmak üzereyken bulundu (2)

'BAĞIRDIK,DUYDU VE KURTARDILAR'

Konya'daki Sülek Yaylası'ndan Akseki ilçesine gitmek için yanlarına aldıkları hayvanlarıyla yola çıkıp, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduktan saatler sonra donmak üzereyken bulunan Naciye ve Mustafa Akın çifti, Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayene sonucunda Mustafa Akın'ın sağlığında herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Naciye Akın'ın ise ayaklarında soğuk hava sebebiyle rahatsızlık oluştuğu tespit edildi. Çift, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mustafa Akın ultrason çekimi için eşi Naciye Akın'ı beklerken gazetecilere açıklamada bulundu. Her yıl nisan ayında yaylaya gittiklerini anlatan Mustafa Akın, sabah uyandıkları zaman her yerin kar olduğunu gördüklerini söyledi. Orada olan insanlara hava durumunu sorduklarını, onların da kendilerine havanın açık olacağını söylediklerini belirten Mustafa Akın, "Hava açık olacaktı ama dışarıda kar sebebiyle her yer buz olmuştu. Çocuklarımla konuştum, Geleceğimizi söyledim, onlar 'Gelip alalım' dedi ama ben kabul etmedim. 'Alacabel'e gelin, orada bekleyin' diye söyledim" dedi.