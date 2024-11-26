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        Erken rezervasyonda İngiliz ve Almanların tercihi Antalya oldu

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, İngiltere ve Almanya'dan gelen erken rezervasyonlarda artış olduğunu belirterek, "Erken rezervasyonda İngilizler yüzde 30, Almanlar yüzde 20 artıda gözüküyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:26
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        Erken rezervasyonda İngiliz ve Almanların tercihi Antalya oldu
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        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, İngiltere ve Almanya'dan gelen erken rezervasyonlarda artış olduğunu belirterek, "Erken rezervasyonda İngilizler yüzde 30, Almanlar yüzde 20 artıda gözüküyor." dedi.

        Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor. 1 Ocak-31 Ekim döneminde kentte tatil yapan 16 milyon 131 bin 847 yabancı turistin, 3 milyon 298 bin 154'ünü Almanlar, 1 milyon 487 bin 429'unu ise İngilizler oluşturdu.

        2021'in 1 Ocak-31 Ekim döneminde 1 milyon 164 bin 339 Alman turistin geldiği Antalya'da, 2022'de 2 milyon 671 bin 679, 2023'te ise 3 milyon 167 bin 811 Alman tatil yaptı. 2025'te Antalya'ya gelen Alman turist sayısının 4 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

        2021'in 10 aylık döneminde 50 bin 202 İngiliz turistin geldiği kentte, 2022'de 1 milyon 89 bin 115, 2023'te ise 1 milyon 243 bin 922 İngiliz misafir tatilini geçirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl gelen İngiliz turist sayısında yüzde 19,58 artış yaşandı.

        Her yıl büyüme trendini sürdüren İngiltere, erken rezervasyonda da en hızlı hareket eden pazar oldu. Antalya'ya, 2025 sezonunda 2 milyona yakın İngiliz tatilcinin gelmesi bekleniyor.

        - "Avrupa'daki Türkler de Antalya'ya ilgi gösteriyor"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, erken rezervasyonlardan sevindirici rakamlar almaya başladıklarını anlattı.

        İç pazardan da talep olduğuna değinen Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "İngiltere'den gelen erken rezervasyonlarda çok ciddi artış var. Almanya'dan gelen rakamlar da iyi. Erken rezervasyonda İngilizler yüzde 30, Almanlar yüzde 20 artıda gözüküyor. Bu artışın bizim için devamlılığı çok önemli. 2025'te 1 milyon 750 binin üzerinde İngiliz turist bekliyoruz. Almanların da ilk defa 4 milyonlu seviyelere yaklaşacağını düşünüyoruz. Ekim ayında yurt içi pazar fiyatlarımızı çıktık. İç pazardan da insanımız erken rezervasyon yaptırmaya alıştı. Erken rezervasyon yaptırınca en uygun tatile çıktığını gördü."

        Kavaloğlu, yurt dışı ve yurt içinden rezervasyonların devam ettiğini belirterek, Avrupa'da yaşayan Türklerin de Antalya'ya yoğun ilgisinin olduğunu, onların da erken rezervasyon yaptırdığını vurguladı.

        Çevre ülkelerdeki savaşa ve olumsuzluklara karşın turizmde başarılı bir 2024 sezonu geçirdiklerine değinen Kavaloğlu, 2025'in çok daha iyi olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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