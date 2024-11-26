Antalya, Avrupa'nın havacılık okulları ile kurum temsilcilerini ağırlayacak

Antalya'da havacılık alanında işbirliği ağı oluşturmak amacıyla bazı Avrupa ülkelerinden Havacılık Okulları ve kurum yetkililerinin katılımıyla kongre gerçekleştirilecek.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde 5-6 Aralık'ta yapılacak kongreye Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan ve Romanya'dan havacılık okul ve kurum temsilcileri katılacak.

Okul Müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, okulun 2016'da uçak bakım alanında Türkiye'nin ilk tematik lisesi olarak kurulduğunu söyledi. Yaklaşık 8 yıldır Erasmus projeleri kapsamında yurt dışında havacılık alanındaki okul ve kurumlarla ortak çalışmalara imza attıklarını anlatan Çevik, havacılıkta gelinen noktayı ve sektörün geleceğini değerlendirmek amacıyla kongre düzenlemeyi kararlaştırdıklarını ifade etti.

Yurt dışındaki okul ile kurum temsilcilerine davetiye gönderdiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını aktaran Çevik, "5 ve 6 Aralık'ta okulumuzda Avrupa havacılığını konuşacağız, karşılıklı neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Havacılık hızlı ilerleyen bir alan. Ülkemizde de çok güzel atılımlar yapılıyor hem sivil havacılık hem askeri havacılık alanında." dedi.

Kongreye 7 ülkeden 10 okulun katılacağını dile getiren Çevik, Türkiye'den de havacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum temsilcilerinin kongrede olacağını kaydetti. Kongre sonrası işbirliklerin de daha kuvvetleneceğini anlatan Çevik, "Çocuklarımız Avrupa'daki okullarda, kurumlarda staj yapma imkanına sahip olacaklar. Bu öğrencilerimizin hem istihdamı hem de kendilerini geliştirmeleri açısından önemli bir çalışma." diye konuştu.