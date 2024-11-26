'Yastık altında altını olanı 'altın konut' projesine inandırmalı'

EMLAK ve Kiracı Sorunları Derneği (EMLAKDER) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, 'altın konut' modelinin ekonomiye katkısı olacağını belirterek, "Yastık altında altını bulunanları bu projeye inandırmak gerekiyor" dedi.

Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması ve vatandaşın kolay yoldan ev alabilmesi için iş dünyasından 'altın konut' modeli önerisi geldi. 'Altın konut' modelinin detaylarını anlatan EMLAKDER Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Konut sektöründe bir durgunluk söz konusu. Banka kredilerinin faiz oranlarının artmış olması da büyük oranda etkiliyor. Bir de bankalar ilk konut alanlara yüzde 50, ikinci konut alanlara yüzde 15 gibi kredi sağlıyor. Bu da piyasaya olumsuz yansır" dedi.

'FAİZ ORANLARI AŞAĞIYA ÇEKİMELİ' 'Altın konut' önerisiyle yastık altındaki altınların piyasaya sürülmesi ve ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını aktaran Güllü, "Merkez Bankası'na satış bedelinin yüzde 25 ila 30 oranında bloke edilecek olması ve bunun karşılığında bir indirim beklentisi gündeme geldi. Altın model uygulaması için konut fiyatlarının düşürülmesi, faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, gözle görülebilir ve belirlenebilir şekilde yastık altında altını bulunanları bu projeye inandırmak gerekiyor. Ayakları yere basan bir proje olarak değerlendirdiğimizde denenebilir" diye konuştu.