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        'Yastık altında altını olanı 'altın konut' projesine inandırmalı'

        EMLAK ve Kiracı Sorunları Derneği (EMLAKDER) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, 'altın konut' modelinin ekonomiye katkısı olacağını belirterek, "Yastık altında altını bulunanları bu projeye inandırmak gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:35
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        'Yastık altında altını olanı 'altın konut' projesine inandırmalı'
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        EMLAK ve Kiracı Sorunları Derneği (EMLAKDER) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, 'altın konut' modelinin ekonomiye katkısı olacağını belirterek, "Yastık altında altını bulunanları bu projeye inandırmak gerekiyor" dedi.

        Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması ve vatandaşın kolay yoldan ev alabilmesi için iş dünyasından 'altın konut' modeli önerisi geldi. 'Altın konut' modelinin detaylarını anlatan EMLAKDER Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Konut sektöründe bir durgunluk söz konusu. Banka kredilerinin faiz oranlarının artmış olması da büyük oranda etkiliyor. Bir de bankalar ilk konut alanlara yüzde 50, ikinci konut alanlara yüzde 15 gibi kredi sağlıyor. Bu da piyasaya olumsuz yansır" dedi.

        'FAİZ ORANLARI AŞAĞIYA ÇEKİMELİ'

        'Altın konut' önerisiyle yastık altındaki altınların piyasaya sürülmesi ve ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını aktaran Güllü, "Merkez Bankası'na satış bedelinin yüzde 25 ila 30 oranında bloke edilecek olması ve bunun karşılığında bir indirim beklentisi gündeme geldi. Altın model uygulaması için konut fiyatlarının düşürülmesi, faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, gözle görülebilir ve belirlenebilir şekilde yastık altında altını bulunanları bu projeye inandırmak gerekiyor. Ayakları yere basan bir proje olarak değerlendirdiğimizde denenebilir" diye konuştu.

        KİRADA 'TAVAN FİYAT' UYGULAMASI

        Satılık konutun yanı sıra kira fiyatlarına da çözüm önerisinde bulunan İbrahim Güllü, "Artık ülkemizde gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Satılık konut fiyatlarının artmasının bir nedeni de kiraların artmış olması. Kiralara tavan fiyat uygulaması getirilmesi halinde bu fiyatların düştüğünü hepimiz göreceğiz. İnsanlar yüksek kiralar elde ettiği zaman konutunu satma ihtiyacı duymuyor. Dolayısıyla da bir yatırım aracı olarak hala konut değerli olmayı sürdürüyor. Bunun için tavan fiyat uygulaması, kira fiyatlarının düşürülmesi ve konut piyasasındaki köpüğün azalması gerekiyor" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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