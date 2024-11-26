Irak'taki genel nüfus sayımına Antalya'dan tepki

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, Irak'taki genel nüfus sayımı öncesi demografik yapıyı bozmak için kent dışından getirilen 260 bin kişinin Kerkük'e yerleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Türk kimliğinin binlerce yıldır Kerkük'te yaşadığını söyledi.

Kerkük'teki etnik yapının değiştirilmeye çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, "Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesi için yakın zamanda bölgeye 260 bin nüfus yerleştirildi. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunun en büyük ispatı tapu dairelerindeki tapu ve nüfus kayıtlarıdır." dedi.

Kerkük'ün Türk yurdu kalması için mücadele ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Ata yurdumuzu asla terk etmeyeceğiz. Her gün otobüsle, araç konvoylarıyla insanlar getiriliyor ve kütük kayıtları yaptırılıyor. 2017'den bu yana 700 binden fazla insan kayıt ettirildi. Orada planlı programlı dış güçlerin eliyle bir sürü tezgah düzenleniyor. Kerkük yalnızca bir şehir değildir, Türk tarihi için yaşayan bir anıdır. Kerkük kimliğini korumak sadece kentte yaşayanların değil tüm Türk dünyasının meselesidir." diye konuştu.