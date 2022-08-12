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Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:

AA

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Hedefimiz, ligde ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere, transferde eksik bölgelerle alakalı çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Transferin kolay iş olmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Çok acele de etmiyoruz. Görüşmelerimiz var. Önümüzdeki günlerde inşallah eksik olan bölgelerimize yönelik eksiklerimizi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.


- Öncelikli hedef Süper Lig'de devamlılık

Alanyaspor'un geçen yıl Avrupa kupalarına gitmeyi bir puanla kaçırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, önceliklerinin kulüp olarak Süper Lig'de devamlılığı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, geçen sezon ligi 5. bitirdiklerini belirterek, "Hep söylediğim gibi hedefimiz, ligde ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak. Bu hedefimiz bu sezon da aynı." diye konuştu.

Futbolu idare etmenin ve futbolu sürdürebilir hale getirmenin her sene zorlaştığını anlatan Çavuşoğlu, bunun sebeplerini de mali kriterler, yayın gelirlerinin geriye gitmesi, futbol giderlerinin daha çok artması ve döviz kurunun artmasına bağladı.

Sadece kendilerinin değil bütün kulüplerin işinin zorlaştığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türk futbolunu yönetmek ve sürdürebilir hale getirmekte oldukça zorlaşıyor. Alanyaspor şu anda Süper Lig'de. Bu ligde kalması için de Alanyaspor yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte de bunu hep birlikte devam ettirmeye çalışacağız."


- Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transferi konusu

Bir gazetecinin Tayfur Bingöl ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve görüşmelerin ne durumda olduğuna yönelik sorusuna, Çavuşoğlu şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş ile görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Tayfur ile alakalı Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız ve sonra da bir telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. Ciddi bir gelişme de yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Maç öncesi bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum."


- "Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur"

Çavuşoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek lige galibiyetle başlamanın kendileri için çok önemli olduğunun söyledi.

Ligin 2. haftasında Beşiktaş ile iç sahada oynayacakları maçın önemine değinen Çavuşoğlu, "Maç her iki takım için de zor olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür, büyük camiadır." diye konuştu.

Hafta sonu Beşiktaş maçında taraftarların stadı doldurması çağrısında da bulunan Çavuşoğlu, futbol müsabakalarının taraftarla, seyirciyle güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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