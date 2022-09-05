Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Korkuteli ve Elmalı'yı ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elmalı'da esnafı ziyaret eden Uysal, vatandaşlarla sohbet etti.

Herkesin memleketin iyiliği için çalıştığını belirten Uysal, "Çocuklarımız var. Memleketin kalkınması, dünyaya ayak uydurması lazım. Dünya nereye gidiyorsa o alanda rekabet etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Elmalı'dan sonra Korkuteli ilçesi Kayabaş Mahallesi'ne geçen Uysal, domates üretilen seralarda incelemelerde bulundu.

Uysal, daha sonra Manay ile köy şenliklerinin yapıldığı Osmankalfaları mahallesini ziyaret etti.

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