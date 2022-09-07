OSB Başkanı Bahar, ATSO başkanlığına adaylığını açıkladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bahar, seçim ofisinde düzenlediği toplantıda, OSB'de yaptıkları projelerle kente önemli katkılar sağladıklarını belirterek, aynı anlayışla ATSO yönetimi için aday olduklarını söyledi.

ATSO'nun kentin en büyük sivili toplum kuruluşu olduğuna işaret eden Bahar, "Bir şehrin nefes alabilmesi, inovatif ve vizyoner olması için sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Burada barışçıl şekilde, şehrin dinamiklerini birlikte çalıştıran ve çalışmaları için vizyoner projeler üretme noktasına gelme arzusundayız. ATSO'yu fark yaratacak şekilde yöneteceğiz. Tüm şehrin verim dolu çalışmasını sağlayacağız." diye konuştu.



İki yıl içerisinde yapacakları proje ve işlerle üyelerin tamamına dokunacaklarını dile getiren Bahar, şehrin içine daha fazla gireceklerini kaydetti.



Seçimde yaklaşık 20 bin oy kullanılmasını beklediklerini ifade eden Bahar, "Şehirde birlikte çalıştığımız, sohbet ettiğimiz ve hayatına dokunduğumuz herkesi seçimlerde mavi sandıklara, mavi oylara bekliyoruz." dedi.



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