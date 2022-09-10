"Sen Deli Ben Deli" filmi Antalya'da çekilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Çekimleri Antalya'da yapılacak "Sen Deli Ben Deli" isimli filmin tanıtımı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir restorandaki tanıtım toplantısına film yapımcısı Bülent Katıoğlu, yönetmen Esat Şekeroğlu ile Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen'in de aralarında olduğu oyuncular katıldı.

Katıoğlu, filmin gerçek bir hayat hikayesini anlattığını, komedinin yanı sıra dram da içerdiğini ifade etti.

Yönetmen Şekeroğlu, filmin tamamının Antalya'da çekileceğini ve yaklaşık 1,5 ay süreceğini dile getirdi. Şekeroğlu, filmin 2023'te vizyona gireceğini kaydetti.

Oyuncu Göğen de 5-6 aylık aradan sonra yeniden kamera karşısına geçeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Göğen, filmde Nuri Alço'nun da rol alacağını anımsatarak, "Kendisi 40 yıllık dostum. Birlikte bir filmde buluşmak güzel olacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.