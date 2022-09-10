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Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

AA

Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından Kayseri'ye hareket etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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