Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Demre ilçesinde 7 çuval keçiboynuzu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, Kaş'ta gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevreli Mahallesi'nde yaşayan H.B'nin evinin önündeki 7 çuval keçiboynuzunun çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin bulunduğu aracın Kaş ilçesi istikametine gittiğini belirledi.



Bilgi verilen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki şüpheliler T.I, H.I, F.Ö ve A.Ö. çalınan 7 çuval keçiboynuzuyla yakalandı.



Şüphelileri gözaltına alan ekipler, keçiboynuzlarını sahibine teslim etti.



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