Acil durum çağrısı alınan tekneden kurtarılan düzensiz göçmenler Antalya açıklarına getirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil durum çağrısı gönderen tekneden kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari gemi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı önlerine getirildi.

Antalya'da dün saat 20.41'de Kaş'a 100 deniz mili (yaklaşık 180 kilometre) mesafede acil yardım çağrısı bulunan tekneden alınan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu kargo gemisi, Sahil güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına geldi.

Sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği geminin güvertesinde düzensiz göçmenlerin oturduğu görüldü.

Göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkartılacağı burada yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Kaş'ın 103 mil güneyinde 283 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurmuştu.





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