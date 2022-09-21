Antalya'da icra müdürünün zimmetine geçirdiği parayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya Adliyesi'nde görevli icra müdürünün zimmetine geçirdiği para ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 1. İcra Müdürü H.Ç'nin birkaç gündür işe gitmemesi üzerine yapılan incelemede, emanet kasası ve banka hesaplarındaki bir miktar paranın olmadığı ortaya çıktı.

H.Ç'nin ilk belirlemelere göre 4 milyon 300 bin lirayı zimmetine geçirdikten sonra yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









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