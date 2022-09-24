Alanya Caz Günleri'nde Deniz Taşar ve Steffen Morrison sahne aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin ikinci gününde, Deniz Taşar ve Steffen Morrison konser verdi.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, vokalde Deniz Taşar'a Adem Gülşen piyano, Bulut Gülen trombon, Orhan Deniz basgitar ve Onur Başkurt davulla eşlik etti.

Deniz Taşar’ın ardından Steffen Morrison sahne aldı.

Steffen Morrison, gitarda Alvin Lewis, klavyede Samuel Honest, basgitarda Raoul Foe Aman ve davulda Jeremiah Owusu Ansah'ın eşliğiyle şarkılarını seslendirdi.



İlçede 25 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith müzikseverlerle buluşacak.

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