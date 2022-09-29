Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın giriş katındaki asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

Sugözü Mahallesi D-400 karayolundaki bir inşaatın giriş katında 2 işçi taşıdıkları blok mermer ile asansör boşluğundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulundukları boşluktan çıkarılan yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis inceleme yaptı.



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