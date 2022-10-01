Kaş'ta öğrencilere "mahremiyet ve akran zorbalığı" eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce, Kaş ilçesindeki öğrencilere "mahremiyet ve akran zorbalığı" eğitimi verildi.

Gömbe Ortaokulu'ndaki öğrencilere yönelik eğitim kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" adlı çizgi film izletildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere çocuk dergisi hediye edildi.

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