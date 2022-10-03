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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

AA

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Kırkpınar Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme timlerinin katılımıyla operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada saksılarda 20 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili A.T. ve O.K, gözaltına alındı.

Öte yandan, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Kimlik kontrollerinin ardından Z.S'nin üst aramasında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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