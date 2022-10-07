Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek

AA

Antalya'daki otellerde doluluk oranları ekim sonuna kadar yüksek

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yaklaşık 100 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

İklimi, sahilleri, kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli hizmeti ile dünyada tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı. Küresel salgın sonrası yoğun bir sezon geçiren kentteki hareketlilik turizm paydaşlarını da sevindiriyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, ekim ayı olmasına rağmen yoğun turist akışının devam ettiğini söyledi.

Yıla endişeli başladıklarını ancak hazirandan itibaren yüksek doluluk oranlarına ulaştıklarını dile getiren Atmaca, özellikle yabancı turistte gelişlerin devam ettiğini belirtti. Okulların açılmasıyla yerli misafirin büyük ölçüde çekildiğini aktaran Atmaca, "Rusya'daki artış devam ediyor, günlük 80 civarında uçak geliyor. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelişler sürüyor. Kemer'den Alanya, Gazipaşa'ya kadar bütün tesislerimiz neredeyse dolu." dedi.

Avrupa başta olmak üzere hemen hemen tüm pazarlarda artış gözlemlediklerini ifade eden Atmaca, salgın sürecindeki kapanmanın da insanlarda tatil özlemini daha da artırdığını kaydetti.

- Kış sezonu için rezervasyonlar sevindirici

Atmaca, Antalya'nın sadece yaz sezonuna hitap etmediğini, spor, kongre, toplantı turizmi ile de aranan tatil bölgelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Kış sezonunu da hareketli geçirmeyi beklediklerini anlatan Atmaca, "Golf başladı, görüştüğümüz futbol kampları var, birkaç haftaya kadar tenis başlıyor. Kongre ve fuar ile ilgili çok ciddi talepler geliyor. İyi bir kış sezonu bizi bekliyor. Kıştan da çok umutluyuz. 2 hafta önce Almanya'da bir fuara katıldım ve oradaki yorumlar da bizi memnun etti, Antalya'nın kışı çok iyi geçireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan "üçüncü yaş turizmi" olarak nitelendirilen ileri yaş grubunda da gelişler başladığını belirten Atmaca, tesislerdeki doluluk oranlarının etkenlerinden birinin de üçüncü yaş turizmi olduğunu kaydetti. Atmaca, üçüncü yaş turizmi gurubundakilerin daha uzun süre konakladıklarını söyledi.

İç pazarda kasımda ara tatil, yabancı turistte de aralıkta Noel hareketliliği beklediklerini aktaran Atmaca, "İki ana pazarda sorun yaşamamıza rağmen hazirandan bu yana müthiş doluluklar yakaladık, iyi bir yaz geçiriyoruz, iklim de buna çok müsait. İyi de bir kış geçireceğiz. Turistte 11 milyonu geçtik, ekimdeki yüksek doluluk, kasım ve aralıkta kış turizmi ile 13 milyonu geçeriz gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

- "Rusya'da beklemediğimiz bir hareketlilik oldu"

Side'deki bir otelin genel müdürü Hakan Duran da nisan ve mayısın istenilen düzeyde geçmediğini, asıl sezonun haziranda başladığını söyledi.

Yaz sezonunun uzadığını ve ekimde de yoğunluğun devam ettiğini dile getiren Duran, "Avrupa, Balkan pazarları çok güzel geldi. İskandinav pazarı tekrar hareketlenmeye başladı. Rusya'da beklemediğimiz bir hareketlilik oldu. Şu anda ekimin sonuna kadar doluluklarımız yüksek oranda." dedi.

Duran, kış sezonunun da çok başarılı geçeceğini belirtti.

Turizmde "her şey dahil" sisteminin ön plana çıktığını ve özellikle Antalya'nın kaliteli hizmet sunduğunu anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Akdeniz çanağında 'her şey dahil'i bizim kadar yapabilen yok. Misafirlerimiz evinden çıkmadan önce bir haftalık ya da 10 günlük tatili boyunca ne harcayacağını biliyor. Rakiplerimiz İspanya, Yunanistan, Portekiz'e gittiklerinde bir haftalık tatilin ne olacağını bilmiyor. Bu açıdan daha cazip geliyor. 'Her şey dahil'in çok beğenmesem de önümüzdeki yıllarda hala etkili olacağına inanıyorum."

- "Başlangıçtaki belirsizliklere rağmen sezon yüz güldürüyor"

Belek'teki bir otelin genel müdürü olan Ali Burak Özarutan da Türk turizmcisinin keyifli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle zor geçen 2 yılın ardından turist yoğunluğunun istenilen seviyelere çıktığını dile getiren Özarutan, "Yıl başında biraz belirsizlikler olmasına rağmen 2022 tüm turizm camiasının yüzünü güldürüyor. Kış sezonu için de pozitif gelişmeleri ve artan talepleri görüyoruz. Rezervasyonlar sevindirici." diye konuştu.

Özarutan, gelecek sezon için de çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da "1. Uluslararası Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Antalya'da "1. Uluslararası Polis ve Ceza Hukuku ...
Antalya’da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya’da otobüs ile çarpışan hafif ticari aracın ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' ...
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda üç dünya rekoru
YEREL HABERLER Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda üç dünya ...
Kepez'de "Okul Öncesi Farkındalık" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kepez'de "Okul Öncesi Farkındalık" etkinliği ...
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yangınzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yangınzedeleri ...
Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıdı
YEREL HABERLER Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları ...
Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek nişanlandı
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek nişanlandı
Antalya'da suç örgütü operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da suç örgütü operasyonunda 44 şüpheli ...
Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 44 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 44 şüpheli ...
Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
Antalyaspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Antalyaspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
14 yaşındaki Berkay, böbrek nakliyle yaşama tutundu
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Berkay, böbrek nakliyle yaşama tutundu
Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 ...
Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
YEREL HABERLER Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro ...
Antalya'da otel servisi devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otel servisi devrildi: 9 yaralı
Antalya’da servis midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya’da servis midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı
Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne aldı
YEREL HABERLER Antalya Müzesinin bahçesinde "Venera Ensemble" sahne ...
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru ...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Karanlık Gece"nin gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ...
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı ...
Antalya'da 'Beyaz Kelebek' operasyonu: 17 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 'Beyaz Kelebek' operasyonu: 17 gözaltı (2)
Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı
YEREL HABERLER Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)"in gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "LCV ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.