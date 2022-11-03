Antalya'da farklı tarihlerdeki operasyonlarda 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 14-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 40 kilogram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 327 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla 14 ile 28 Ekim tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ev, iş yeri, araç ve üst arasında toplamda 33 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 4 kilogram eroin, 40 gram kokain, 160 ekstacy hap, 225 sentetik ecza maddesi, 101 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 19 hassas terazi, 48 bin 225 lira, 590 avro, 1 tüfek, 1 tabanca ile 34 fişek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 289 uyuşturucu operasyonunda toplam 327 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamalar kapsamında ise 332 araç ve 6 bin 611 kişi sorgulandı, 41 aranan kişi yakalandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuya karşı bilgilendirme ve önleme faaliyeti olarak, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Metamfetamin ile Mücadele ve Narkorehber" kapsamında toplam 171 oturumda 6 bin 209 kişiye eğitim verildi.





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