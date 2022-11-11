Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 61 Candeias), Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 61 Lusamba), Umut Güneş (Dk. 82 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 75 Cavaleiro), Ahmed Hassan

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi (Dk. 37 Semih Güler), Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 62 Erhun Öztümer), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun-Dk. 86 Berk Yıldız), Gulbrandsen (Dk. 62 Assombalonga)

Kırmızı kart: Dk. 44 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 53 Leroy Fer, Dk. 75 Umut Güneş, Dk. 89 Efecan Karaca, Dk. 90+1 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor),





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Alanyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Ahmed Hassan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın’ın şutunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

62. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

63. dakikada Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Lusamba'nın pasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

80. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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