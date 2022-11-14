AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı:

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ANTALYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Bu saldırı Türkiye ile AB'nin birlikte terörle mücadeledeki kararlılığını daha da kuvvetlendirecektir." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu İklim Diplomasisi Haftası'nın kapanış farkındalık etkinlikleri kapsamında Antalya'ya gelen Meyer-Landrut, tarihi Kaleiçi'ni gezdi.

Meyer-Landrut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen, tüm Türkiye ve Avrupa'yı sarsan menfur terör saldırısını kınadığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu saldırı Türkiye ile AB'nin birlikte terörle mücadeledeki kararlılığını daha da kuvvetlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu çok üzücü günde Türkiye'nin ve Türk halkının başı sağ olsun, hepimiz çok derinden sarsıldık."

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