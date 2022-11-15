Serik'te 4 taksi durağına zarar verildi

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde 4 ayrı noktada bulunan taksi duraklarına, camları kırılarak zarar verildi.
İlçede gece saatlerinde Çınaraltı, Tekeli, Otobüs Terminali ve Aspendos Hastanesi önünde bulunan taksi duraklarının yazıhanelerine bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda taksi duraklarının camları kırıldı.
Serik Taksi Kooperatifi Başkanı Kadir Kahya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece nöbetçi arkadaşları duraklarda bulunduğu sırada saldırının olduğunu söyledi.
Saldırıyı yapan kişinin taksici bir arkadaşlarının oğlu olduğunu iddia eden Kahya, "Daha öncede birkaç sefer aynı girişimde bulunmuştu. Polise giderek şikayetçi olacağız." dedi.