Alanya'da düzenlenen dans yarışmasında 300 dansçı hünerlerini sergiledi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve iki gün sürecek "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2022" başladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından Haydarpasha Palace Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde yaklaşık 300 dansçı, farklı kategori ve yaş gruplarında, jüri önünde en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sonunda, yetişkinlerde Vladyslav Tsykhanovsky - Veronika Tsykhanovska çifti birinciliği, Gainullin Adilbek - Alina Petrovskaya çifti ikinciliği, Maxim Shevchenko - Yekaterina Lagutina çifti de üçüncülüğü elde etti.



Gençlerde ise Yegor Chistyakov - Elina Golturenko çifti, miniklerde de Demir Aydın Günbeyi - Lila Nisa Sonay birinciliği elde etti.

Haydarpasha Palace Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Müdürü Anıl Sözen, 15 ülkeden 300 dansçının katıldığı yarışmada ilk günü tamamladıklarını söyledi.



Başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözen, "Dünya Dans Sporları Federasyonu 12 aylık programında dünyanın bir çok ülkesinde bu ciddi organizasyonu yaparken, bir defa Türkiye'ye geliyor. Bu da Alanya'da bizlerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İlk günkü yarışlar oldukça güzel geçti. Yarın da 15 ülkeden sporcuların katılımıyla ciddi bir yarışma olacak." dedi.

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