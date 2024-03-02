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        Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:25
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        Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

        Göksu Mahallesi 2401 Sokak'ta bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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