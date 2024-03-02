Antalya Diplomasi Forumu 2024

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı panelde bölge ülkelerininAvrupa Birliği (AB) üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı.

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