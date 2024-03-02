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        Bisikletiyle giderken çalılıkta kadın cesedi buldu

        ANTALYA'da Ahmet Üresin, bisikletiyle yem almaya giderken çalılıkta otların arasında kadın cesedi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:30
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        Bisikletiyle giderken çalılıkta kadın cesedi buldu
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        ANTALYA'da Ahmet Üresin, bisikletiyle yem almaya giderken çalılıkta otların arasında kadın cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan 40'lı yaşlardaki kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

        Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta bugün saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü. Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        'ÇORAP GÖRDÜM'

        Cesedi ilk fark eden Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm. Oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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