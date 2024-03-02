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        AiB Türkiye Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Nükhet Hotar, ADF'de konuştu:

        Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Fatma Seniha Nükhet Hotar, "Kendi birliğimde barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım. Buradan aldığım mesajları öncelikle tüm birimlerle paylaşıp AiB'ten bu yönde bir mesaj çıkması, çalışmalar yapılması, projelere ağırlık verilmesi noktasında elimden geleni yapacağım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:48
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        AiB Türkiye Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Nükhet Hotar, ADF'de konuştu:
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        Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Fatma Seniha Nükhet Hotar, "Kendi birliğimde barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım. Buradan aldığım mesajları öncelikle tüm birimlerle paylaşıp AiB'ten bu yönde bir mesaj çıkması, çalışmalar yapılması, projelere ağırlık verilmesi noktasında elimden geleni yapacağım." dedi.

        Hotar, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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