AiB Türkiye Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Nükhet Hotar, ADF'de konuştu:
Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Fatma Seniha Nükhet Hotar, "Kendi birliğimde barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım. Buradan aldığım mesajları öncelikle tüm birimlerle paylaşıp AiB'ten bu yönde bir mesaj çıkması, çalışmalar yapılması, projelere ağırlık verilmesi noktasında elimden geleni yapacağım." dedi.
Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Fatma Seniha Nükhet Hotar, "Kendi birliğimde barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım. Buradan aldığım mesajları öncelikle tüm birimlerle paylaşıp AiB'ten bu yönde bir mesaj çıkması, çalışmalar yapılması, projelere ağırlık verilmesi noktasında elimden geleni yapacağım." dedi.
Hotar, Anadolu Ajansının
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