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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosnalı Sırp lider Dodik ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosnalı Sırp lider Dodik ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile bir araya geldi.

        Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Dodik ile görüştü.

        Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını belirtti.

        Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

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