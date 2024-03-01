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        Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:10
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        Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

        Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

        Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.

        Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

        Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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