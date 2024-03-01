KKTC Başbakanı Üstel, Doğu Akdeniz'in güvenliğinin "küresel bir mesele olduğunu" vurguladı GÖKHAN ÇELİKER/MUHAMMET TARHAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesi, sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanları ilgilendiren bir mesele değil, küresel bir meseledir." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:03 facebook

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