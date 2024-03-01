Antalya'da martın ilk günü denize girdiler
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu, denize girerek yüzme keyfi yaşadı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu, denize girerek yüzme keyfi yaşadı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, en yüksek hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17,4 dereceye ölçüldüğü ilçede güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havanın keyfini mart ayının ilk gününde Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler çıkardı. Bazıları balık tuttu, bazıları sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kumda oynadı.
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