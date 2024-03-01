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        YÖK Başkanı Özvar: Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez

        YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:30
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        YÖK Başkanı Özvar: Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez
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        YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yabancı öğrenci ve yabancı akademisyenlere yönelik eleştirilere yanıt verdi. Prof. Dr. Özvar, “Her ne kadar son zamanlarda yabancı düşmanlığı çıkarılmak istense de hep aynı cümleyi söylerim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar GDO’lu tohumlara yabancıdır. Uluslararası bilim insanlarına her zaman kapımız açıktır" dedi. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Antalya’ya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Akdeniz Üniversitesi’ni (AÜ) ziyaret etti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve üniversite senato üyeleriyle AÜ Senato Salonu’nda bir araya gelen YÖK Başkanı Özvar, üniversitelere yaptığı ziyaretlerin çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de çok sayıda üniversiteyi ziyaret ettiğini, bilgi paylaşımlarına çok kıymet verdiğini kaydeden Prof. Dr. Özvar, “Ülkemizin güzide üniversitelerini ziyaret etmeyi vazife olarak addediyorum. Üniversitelerin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi almak, varsa eleştirilerini dinlemeyi arzu ediyorum. YÖK’ün temel hedefi zaten budur" dedi.Prof. Dr. Özvar, Türkiye’nin son yıllarda yükseköğretimde büyük başarılar elde ettiğini kaydederek, “Bu bakımdan değerlendirecek olursak belki dünyada YÖK’e en fazla yatırım yapan ilk 10 ülkeden biridir. Bu yatırımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut hükümetin döneminde yeni üniversitelerin açılması, beşeri sermaye sayısının artması başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler kaydedildi. Afrika, Uzak Doğu, bizim bulunduğumuz coğrafyada yükseköğretime çok büyük teveccüh var. Bu şekilde üniversiteler kabuk değiştirmeye başladı" diye konuştu.ÜNİVERSİTE SAYILARININ ARTMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ DEĞERLENDİRDİSon yıllarda her ilde açılan üniversitelere yönelik eleştirileri de değerlendiren Prof. Dr. Özvar, küresel eğilimin bu yönde olduğunu söyledi. Tartışmaların ve eleştirilerin çok normal olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özvar “Tartışmalar cereyan edecektir. ‘Bu kadar yatırım yapılıyor, öğrenciler ne yapacak?’ şeklinde eleştiriler olacaktır. Bu tartışmalar mutlaka bizde olduğu gibi dünyada da vardır, olması lazımdır. En çarpıcı örnek Çin’dir. 30 yılda yükseköğretim kurumlarını artıran birinci ülkedir. Üniversite öğrenci sayısını 4,5 kat artırmıştır. Önümüzdeki 15 yıl içinde Afrika’dan 8-10 milyon öğrenci bekleniyor" dedi.‘ASLA TARTIŞMAYIZ’ YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, yabancı öğrenci ve yabancı akademisyenlere yönelik eleştirileri de değerlendirerek, “Her ne kadar son zamanlarda yabancı düşmanlığı çıkarılmak istense de hep aynı cümleyi söylerim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar GDO’lu tohumlara yabancıdır. Doğru da bulmayız bunu. Türkiye’nin çıkarına doğrudan suikast eden bir yaklaşım olarak buluruz bunu. Asla tartışmayız. Dışarıdan beslenen, finanse edilen bir akımdır. Buna asla sıcak bakmıyoruz. Müsamaha edilmesini de asla istemiyoruz. Uluslararası bilim insanlarına her zaman kapımız açıktır. İlim böyle gelişir" dedi. Türkiye'deki üniversitelerde 320 bini aşkın uluslararası öğrenci olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Özvar, Türkiye’deki üniversitelerde yer alan yabancı akademisyenlerle ilgili iyi bir seviyede olunduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Prof. Dr. Özvar, senato üyeleriyle basına kapalı halde görüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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