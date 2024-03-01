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        TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:28
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        TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı
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        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 14 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor.

        Turun 3. ayağı yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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